الغذاء والدواء ترصد 27 مخالفة لاحترازات كورونا 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - واس

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رصدت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

27 مخالفة:

وأدت الجولات الرقابية لمفتشي “الهيئة” خلال الأسبوع الماضي إلى ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت مخالفة عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عن المداخل أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يلي ذلك عدم تأمين المطهرات والمعقّمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.

توكلنا:

وكانت الغذاء والدواء قد وجّهت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق “توكلنا”، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.

كما دعت عملائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة “ننجزها” على موقعها الرسمي هنا، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.

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