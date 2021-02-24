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الجدعان يبحث المستجدات في اليمن مع المبعوث الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

الجدعان يبحث المستجدات في اليمن مع المبعوث الأمريكي

استعرضا الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية

متابعات الخليج 365 - الرياض


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التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان بمقر وزارة المالية بالرياض أمس الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

مستجدات اليمن: 

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.

 

الجدعان يبحث المستجدات في اليمن مع المبعوث الأمريكي - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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