الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

الجدعان يبحث المستجدات في اليمن مع المبعوث الأمريكي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان بمقر وزارة المالية بالرياض أمس الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

مستجدات اليمن:

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.



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