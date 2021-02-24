- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الجدعان يبحث المستجدات في اليمن مع المبعوث الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24
اسمع الخبر
الجدعان يبحث المستجدات في اليمن مع المبعوث الأمريكي
استعرضا الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان بمقر وزارة المالية بالرياض أمس الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.
مستجدات اليمن:
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.
شارك الخبر
شارك الخبر