الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي مطلع 2022

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

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رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن ينتهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

انتهى السيناريو الأسوأ:

ونقلت قناة “DR” الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: “انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار”.

وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

مجرد توقع:

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

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