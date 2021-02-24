شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي مطلع 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24
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في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.
الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي مطلع 2022
الفيروس لن يختفي
متابعات الخليج 365 - متابعة
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رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن ينتهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.
انتهى السيناريو الأسوأ:
ونقلت قناة “DR” الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: “انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار”.
وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.
مجرد توقع:
في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.
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