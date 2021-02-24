أمطار وبرد وسيول على عسير حتى الثامنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

ضباب ورياح:

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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