المرور: تسديد المخالفات المرورية شرط لتفويض شخص آخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت إدارة المرور إن تسديد المخالفات المرورية شرط لتفويض شخص آخر.

وأوضحت الإدارة في تغريدة له عبر تويتر ردًا على استفسار في هذا الشأن، أن نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 ينص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

كما جددت توضيح طريقة استرداد قيمة المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها في أبشر والإجراءات التي يجب القيام بها وفق نظام المرور.

طريقة استرداد المخالفات المرورية

وقالت إدارة المرور ردًا على عدد من التساؤلات التي وردت إليه عبر تويتر إنه يجب تقديم الاعتراض أولًا على المخالفة المرورية ثم الانتظار لحين صدور نتيجة الاعتراض، مشيرًا إلى أنه بعد قبول الاعتراض يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًا بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.

انقر على (عرض).

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

يذكر أن الاعتراض على المخالفة المرورية هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني (ساهر).

ويمكن تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية (أبشر).

الانتقال إلى خدمات المرور.

اختيار المركبة التي تريد تقديم الاعتراض عليها من بين المركبات المسجلة باسمك.

قدم الاعتراض على المخالفة التي ترى أنها ليست صحيحة.

انتظر نتيجة الاعتراض.

لا يمكن تقديم اعتراض على نفس المخالفة المرورية طالما لم يتم البت في الاعتراض الأول.

لا يتم تقديم اعتراض مرتين عبر أبشر على نفس المخالفة.

الاعتراضات متاحة للمخالفات المرورية المرصودة آليًا فقط.

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