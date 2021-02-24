السديس: ‏تطلعات القيادة أن تكون مشاريع الحرمين على أعلى مستويات الجودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع المكبرية بالمسجد الحرام.

عطاء مستمر:

وقال السديس إن الدولة في عطاء مستمر، لتوفير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، باذلة كل غالٍ ونفيس، مؤكدًا أن الواجب تجاه مشاريع الحرمين الشريفين أن تكون على أعلى قدر من الكفاءة والجودة والإتقان، مع تسخير أحدث الوسائل التقنية لها، سائلًا الله -العلي القدير – للجميع دوام العون والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ورافق السديس خلال الجولة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وفضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، والوكيل المساعد للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي.

مشروع المكبرية:

يذكر أن ‏مشروع المكبرية، في الجهة الجنوبية من الرواق القديم، وهو في نفس جهة المكبرية القديمة والتي أزيلت لصالح مشروع توسعة مبنى المطاف، على مساحة (200) م٢، ويشتمل على نظام صوت متطور وأجهزة تحكم خاصة به، بالإضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان وصلاة الإمام للفروض والجنائز ،و تحتوي على الفراغات المخصصة للمؤذن والإمام والنقل المباشر، وجارٍ العمل على استكمال وتهيئة الموقع وفق الجدول الزمني المعد له.



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