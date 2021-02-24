الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

سامبا: لن يتم صرف أي موظفين نتيجة الاندماج مع الأهلي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال رئيس مجلس إدارة سامبا عمار الخضيري إنه لن يتم صرف أي موظفين من بنكي سامبا والأهلي نتيجة عملية الاندماج.

وأضاف في حواره إلى قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن الوفورات المقدرة بنحو 800 مليون ريال سنويًا ترجع بشكل أساسي لتخفيض تكلفة أنظمة التقنية في البنكين.

فرع جديد في لندن:

وأوضح أن البنك يفتتح قريبًا فرعًا في لندن، مشيرًا إلى أن الكيان الجديد سيكون تركيزه منصب على السوق المحلي، لكنه في الوقت ذاته يتطلع للتوسع في عدد من الدول، مشيراً إلى أن هذا الأمر تحت الدراسة.

وأضاف الخضيري أن الدول التي لديها تبادل تجاري كبير مع المملكة ستكون على رأس أولويات البنك للتواجد بها.

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