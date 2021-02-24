تراجع صادرات النفط السعودية 34% في الربع الرابع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، تراجع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 25.7% في الربع الرابع من عام 2020، لتصل إلى 180.8 مليار ريال، مقابل 243.4 مليار ريال في الربع الرابع من 2019.

انخفاض الصادرات:

وقالت الهيئة إن التراجع جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 34% ما يعادل 63.3 مليار ريال، لتبلغ 122.88 مليار ريال، مقابل 186.15 مليار ريال في الربع الرابع من 2019، بحسب العربية.



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