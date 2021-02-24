الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

توقعات بأمطار ورياح مع غبار اليوم وهذه درجات الحرارة المسجلة فجرًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تتشكل اليوم الأربعاء السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والباحة وعسير.

كما توقع في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشمال الغربي والقطاع الغربي من السعودية.

درجات الحرارة:

ونشر المسند درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 28 محطة في السعودية.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

ضباب ورياح:

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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