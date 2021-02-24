شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الباحة تعتذر عن نشرها تغريدة بشأن نادي "العين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قدمت جامعة الباحة اعتذارها عن نشرها تغريدة عن نادي العين الرياضي عبر حسابها بموقع تويتر.

وذكرت أنه نظرًا لوقوع خطأ غير مقصود من قبل المسؤول عن حساب الجامعة الرسمي في "تويتر" فإنّ الجامعة تقدّم اعتذارها لجميع المتابعين، عمّا تم نشره بشأن النادي.

وأكدت الجامعة، في تغريدة أخرى نشرتها اليوم، أن "نادي العين" الرياضي محل حفاوة الجامعة وتقديرها.

يذكر أن نادي العين تعادل يوم أمس أمام ضمك بهدف لكل منهما، وذلك ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.