شكرا لمتابعة خبر عن "الزهراني" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رفع المهندس عبدالله بن بخيت الزهراني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان

وعبّر المهندس عبدالله الزهراني عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحق رسالة الوزارة وأهدافها العامة .