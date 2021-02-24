شكرا لمتابعة خبر عن على مدار 16 ساعة إرادة يدشن برنامجا العيادات الخارجية والرعاية المتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

ضمن برامج التحسين والتطوير المستمر للمشاريع الفنية والإدارية الذي يشهده مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة دشن المجمع مشروع التوسع في العيادات الخارجية الذي اشتمل على تدشين مجموعة من العيادات الطبية وأهمها العيادات الإفتراضية وعيادة تجربة المريض وعيادة الطب النفسي وعيادة الخدمة الإجتماعية وعيادة علم النفس الإكلينيكي والعديد من العيادات اللازمة .

من جانب آخر تم تدشين برنامج الرعاية المتوسطة الذي يشتمل على مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والتأهيلية والعلاجية من كافة التخصصات الطبية اللازمة لحاجة المريض بهدف الحصول على الخدمة العلاجية المناسبة للمستفيدين.

الجدير بالذكر أن المجمع مشرع أبوابه لإستقبال المراجعين والمستفيدين على مدار 16 ساعة من أجل خدمة علاجية أفضل.