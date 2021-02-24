شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف تعرض المحتوى التوعوي لحملة (الخوارج شرار الخلق) بشرطة حريملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حريملاء المحتوى التوعوي لحملة " الخوارج شرار الخلق" بشرطة محافظة حريملاء . عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حريملاء المحتوى التوعوي لحملة " الخوارج شرار الخلق" بشرطة محافظة حريملاء . وذلك في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف هذه الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة للتحذير من الأحزاب والجماعات ذات التنظيم والبيعة وبيان خطرها على الدين والمجتمع . كما تهدف لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.