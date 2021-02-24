شكرا لمتابعة خبر عن نور مكة ينقذ حياة مريض يعاني من تجمع دموي حول القلب بواسطة الاشعة التداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مريض يعاني من تجمع دموي حول القلب وضيق بالتنفس وإنتفاخ شديد في الرأس والعنق من خلال إجراء عملية تحت التخدير اللاواعي بواسطة الأشعة التداخلية.

وفي التفاصيل تم استقبال الحالة ومناظرتها وعمل الفحوصات اللازمة والتي أظهرت وجود إنسداد في الوريد الأجوف ‏العلوي والوريد المركزي الأيسر مع تجمع دموي كبير مستمر ‏بالغشاء التاموري والذي يحيط بالقلب وبشكل عاجل تم تنويم المريض بعناية القلب المركزة .

وشكل فريق طبي مكون من استشاري القلب د/اسماعيل الغامدي وإستشاريي الأشعة التداخلية د/ أحمد أبو عيسى و د/باسم فلمبان و د/ مطلق الثبيتي رئيس قسم التخدير لتجهيز المريض و إجراء الأشعة التداخلية .

وبواسطة الأشعة التداخلية أجريت العملية تحت التخدير اللاواعي وتم إعادة فتح الأوردة المركزية والوريد الأجوف العلوي ووضع دعامات لمنع حدوث الإنسداد مرة أخرى مع الحفاظ على عمل الوصلة الوعائية بالذراع اليسرى، وبفضل الله تحسن وضع المريض مباشرة وتوقف التجمع الدموي بالغشاء التأموري المحيط بالقلب.

‏‎ومن جهته قال المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني بأن المستشفى يزخر بالكفاءة والقدرات والخبرات الطبية المختلفة وبالتعاون المشترك فيما بينها أثمرت في تحقيق النجاحات المتتالية للمستشفى .

الجدير بالذكر أن المريض خرج بصحة جيدة ويتابع في عيادة القلب بالمستشفى.