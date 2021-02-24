إلكترونيًّا.. «الموارد البشرية»: إتاحة خدمة نقل تابع منتهية إقامته

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة نقل تابعٍ منتهيةٍ إقامتُه؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن نقل تابع منتهية إقامته من خلال الخدمات الإلكترونية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «تمت إتاحة خدمة نقل تابع منتهية إقامته من خلال الخدمات الإلكترونية، واحتساب الرسوم من تاريخ النقل (احتساب المقابل المالي)».

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