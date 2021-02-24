الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، وتكون سحب رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» والجوف «دومة الجندل، سكاكا» والحدود الشمالية «طريف، عرعر، العويقيلة، رفحاء» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتؤثر الحالة المناخية السابقة على «الدرب، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العيدابي، العارضة، فيفا، هروب» بجازان، و«البرك، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، محايل» بعسير، و«إضم، الطائف، العرضيات، ميسان» بمكة المكرمة و«العلا» بالمدينة المنورة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على «الأفلاج، السليل، وادي الدواسر» بمنطقة الرياض، فيما تشهد «الخرمة، تربة، الموية، رنية» بمكة المكرمة، تَشكُّل سحب رعدية ونشاط للرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية.

أما بعض المناطق فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وهي مناطق تبوك «تيماء البدع، الوجه، أملج، تبوك، حقل، ضباء» والجوف «القريات، طبرجل» والشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا».