«الوطني للأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على جازان.. وأتربة مثارة بالرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الحالة تشمل محافظات (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الرياض تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل (الأفلاج – السليل – وادي الدواسر)، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وعلى مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

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