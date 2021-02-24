تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء،رغم صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 217.60 ريال (58.02 دولار)، مقابل 218.22 ريال (58.19 دولار) في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)، إلى 190.40 ريال (50.77 دولار)، مقابل 190.95 ريال (50.92 دولار) عند إغلاق تعاملات الثلاثاء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 163.20 ريال (43.51 دولار)، مقابل 163.67 ريال (43.64 دولار) في ختام تعاملات أمس.

ربح الذهب اليوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1808.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1808.40 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 126.93 ريال (33.84 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 108.80 ريال (29.01 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 90.67 ريال (24.17 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6772.01 ريال (1805.69 دولار)، مقابل 6791.25 ريال (1811 دولارا) في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1523.2 ريال (406.12 دولار) مقابل 1527.57 ريال (407.35 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس