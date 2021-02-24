السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

09:43ت م

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