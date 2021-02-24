

حائل 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل يتضمن سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً وتشمل مدينة حائل ومحافظاتها .

// انتهى //

09:41ت م

0034





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على مدينة حائل ومحافظاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.