السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يستقبل قائد قوة أمن المسجد الحرام



مكة المكرمة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالعاصمة المقدسة أمس قائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد يوسف الخديدي .

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، القائمة في المسجد الحرام، لتوفير بيئة صحية وآمنة تمنع انتشار جائحة فايروس

وأكد الشيخ السديس حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعاون والتواصل المستمر بين كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن, منوها بجهود أفراد قوة أمن المسجد الحرام في تعزيز أمن وسلامة المصلين والمعتمرين، ومشاركتهم الفاعلة في تطبيق الاحترازات داخل المسجد الحرام.

// انتهى //

09:40ت م

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مكة المكرمة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واساستقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالعاصمة المقدسة أمس قائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد يوسف الخديدي .وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، القائمة في المسجد الحرام، لتوفير بيئة صحية وآمنة تمنع انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد وتضمن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتحقق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله- تجاه منظومة خدمات ضيوف الرحمن.وأكد الشيخ السديس حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعاون والتواصل المستمر بين كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن, منوها بجهود أفراد قوة أمن المسجد الحرام في تعزيز أمن وسلامة المصلين والمعتمرين، ومشاركتهم الفاعلة في تطبيق الاحترازات داخل المسجد الحرام.// انتهى //09:40ت م0033

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