السعودية اليوم / المسبار الصيني يصل إلى موضعه في مدار كوكب المريخ



بكين 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

وصل اليوم المسبار الصيني "تيانوين - 1"، إلى موضع الوقوف النهائي في مدار كوكب المريخ، بعد عدة مناورات.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن المسبار في طريقه للقيام بمحاولة للهبوط على المريخ في غضون ثلاثة أشهر.

وكانت الصين قد أطلقت المسبار تيانوين - 1"، في يوليو الماضي، لاستكشاف كوكب المريخ.

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09:38ت م

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