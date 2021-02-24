السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و104 وفيات



نيودلهي 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 13742 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.030.176 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156.567 حالة وفاة.

// انتهى //

09:30ت م

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نيودلهي 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 13742 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و104 وفيات.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.030.176 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156.567 حالة وفاة.// انتهى //09:30ت م0031

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