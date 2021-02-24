السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1273 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء تسجيل 1273 وفاة جديدة بفيروس

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلاد سجلت 8634 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و52266 حالة.

// انتهى //

07:25ت م

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مكسيكو سيتي 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء تسجيل 1273 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 181809.وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلاد سجلت 8634 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و52266 حالة.// انتهى //07:25ت م0026

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