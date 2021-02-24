السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 440 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت أيضا ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 1576 حالة.

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07:08ت م

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سيئول 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 417 إصابة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و120 إصابة.وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت أيضا ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 1576 حالة.// انتهى //07:08ت م0025

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