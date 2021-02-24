السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيلها 62 ألف و715 إصابة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس عشرة ملايين و 257 ألف و875 حالة حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات 248 ألف 529 حالة​​​.

// انتهى //

06:12ت م

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برازيليا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيلها 62 ألف و715 إصابة بفيروس كورونا المستجد و1386 وفاة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس عشرة ملايين و 257 ألف و875 حالة حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات 248 ألف 529 حالة​​​.// انتهى //06:12ت م0024

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