جامعة الباحة تعتذر عن تغريدة العين: خطأ غير مقصود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اعتذرت جامعة الباحة عن تغريدة وقعت بخطأ غير مقصود من قبل المسؤول عن حساب الجامعة الرسمي على موقع تويتر.

وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر حسابها، اليوم الأربعاء، إنها تقدّم اعتذارها لجميع المتابعين، عمّا تم نشره، وتؤكد في الوقت ذاته أن “نادي العين” الرياضي محل حفاوة الجامعة وتقديرها.

تغريدة مثيرة للجامعة:

وكانت جامعة الباحة قد علقت على تعادل العين وضمك، بتغريدة قالت فيها إن “هارد لكم. أكرر لم تكن إقالة سكيبه هي الحل. المدرب الجديد لا يستطيع أن يضيف أو يقدم أكثر مما يقوم به الألماني. المحللين داخل الملعب مستواهم لا يؤهلهم لخوض مباريات دوري المحترفين فما بالكم بالدكة”!



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