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جامعة الباحة تعتذر عن تغريدة العين: خطأ غير مقصود

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شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تعتذر عن تغريدة العين: خطأ غير مقصود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

جامعة الباحة تعتذر عن تغريدة العين: خطأ غير مقصود

أكدت أن النادي محل حفاوة الجامعة وتقديرها

متابعات الخليج 365 - الرياض


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اعتذرت جامعة الباحة عن تغريدة وقعت بخطأ غير مقصود من قبل المسؤول عن حساب الجامعة الرسمي على موقع تويتر.

وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر حسابها، اليوم الأربعاء، إنها تقدّم اعتذارها لجميع المتابعين، عمّا تم نشره، وتؤكد في الوقت ذاته أن “نادي العين” الرياضي محل حفاوة الجامعة وتقديرها.

تغريدة مثيرة للجامعة: 

وكانت جامعة الباحة قد علقت على تعادل العين وضمك، بتغريدة قالت فيها إن “هارد لكم. أكرر لم تكن إقالة سكيبه هي الحل. المدرب الجديد لا يستطيع أن يضيف أو يقدم أكثر مما يقوم به الألماني. المحللين داخل الملعب مستواهم لا يؤهلهم لخوض مباريات دوري المحترفين فما بالكم بالدكة”!

جامعة الباحة تعتذر عن تغريدة العين: خطأ غير مقصود - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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