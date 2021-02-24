استراتيجيات جديدة لأصحاب المقاهي لتجاوز تحديات كورونا الاقتصادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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فكر شابان سعوديان في استراتيجية جديدة خارجة عن المألوف بهدف الحفاظ على المقهى الخاص بهما من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

توصيل الطلبات:

وأكد الشاب سلطان البقمي في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء، أنه يجهز الطلبات الخاصة بعمل القهوة وتحميصها وتعاقد مع شركات توصيل داخل الرياض وخارجها، مبيناً أنه خفّض أسعار المنتجات حتى يستطيع الجميع شراءها.

أفكار مختلفة:

من جهته، قال الشاب عبدالرحمن الربيعة المتخصص في إدارة المشاريع، إنه تفادى الخسائر بأفكار جديدة تناسب أجواء الحظر؛ حيث عمل على تغيير أسلوب البيع وقام بتجهيز المشروبات الباردة، وتجهيز القهوة سريعة التحضير.

وأضاف أنه عمل أيضًا على بيع أدوات القهوة المستخدمة في المنازل؛ حتى يستفيد بأكبر قدر ويتمكن من تغطية مصروفات المقهى.

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