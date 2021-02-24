الأرصاد: أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - جازان

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نبّه مركز الأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وأوضح المركز أن الحالة ستكون على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، حيث من المتوقع أن تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

ضباب ورياح:

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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