صندوق الاستثمارات العامة يقود صفقة اندماج عكسي تصل لـ24 مليار دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تتربع شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، على عرش أكبر صفقات الـ SPAC بعد إبرامها صفقة للاندماج مع Churchill Capital IV بتقييم للكيان الجديد يصل إلى 24 مليار دولار بالنظر إلى الآفاق المستقبلية للشركة، ومع ذلك يبقى تقييم الشركة بعيدًا عن تقييم تسلا التي تبلغ قيمتها السوقية 690 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقة لتكون أكبر صفقة ضمن فورة الاندماجات العكسية مع شركات شركة الاستحواذ لأغراض خاصة SPAC والتي كانت من نصيب لوسيد موتورز المملوكة بحصة أغلبية لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن شركة Churchill Capital IV تعد ضمن شركات المصرفي الاستثماري السابق في سيتي غروب Michael Klein بهدف إدراج أسهمها، بحسب “العربية”.

صفقة بـ11.7 مليار دولار:

وتقيم الصفقة الكيان الجديد بـ11.7 مليار دولار مع الإشارة إلى أن التقييم المبني على التوقعات المستقبلية للشركة التي تشمل الإيرادات المتوقعة والموارد المالية الإجمالية والتدفقات النقدية المسمى pro-forma يقدر بـ24 مليار دولار.

وهذا التقييم يعد مرتفعًا جدًّا بالمقارنة مع اندماجات أخرى بين شركات سيارات كهربائية ناشئة وشركات الاستحواذ لأغراض خاصة، من بينها Nikola وFisker وLordstown Motors والتي حصلت على تقييمات pro-forma تقل عن 4 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة التي من المتوقع أن تغلق في الربع الثاني من هذا العام، صفقات للاستثمار الخاص (PIPE) في الأسهم العامة بقيمة 2.5 مليار دولار.

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