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" التعليم" تحصر حالات العوق المستحقة للإعانات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، عن توجيه وزارة التعليم بتنظيم حالات العوق الجسمي والصحي، لحصر الحالات المستحقة للإعانات التي تقدّم لطلاب التربية الخاصة.

وحدد التوجيه الحالات المستحقة للمكافأة، ونموذج بيانات طلاب العوق الجسمي والصحي، وزارعة القوقعة.

وشددت الوزارة على أهمية دقة بيانات الطلاب الذين لم يتم الرفع لهم سابقًا، وإرفاق جميع الوثائق الخاصة بكل حالة تنطبق عليها إحدى تصنيفات العوق الجسمي والصحي وزراعي القوقعة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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