شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم" تحصر حالات العوق المستحقة للإعانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، عن توجيه وزارة التعليم بتنظيم حالات العوق الجسمي والصحي، لحصر الحالات المستحقة للإعانات التي تقدّم لطلاب التربية الخاصة.

وحدد التوجيه الحالات المستحقة للمكافأة، ونموذج بيانات طلاب العوق الجسمي والصحي، وزارعة القوقعة.

وشددت الوزارة على أهمية دقة بيانات الطلاب الذين لم يتم الرفع لهم سابقًا، وإرفاق جميع الوثائق الخاصة بكل حالة تنطبق عليها إحدى تصنيفات العوق الجسمي والصحي وزراعي القوقعة.