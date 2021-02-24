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بالفيديو.. رد الحياة الفطرية على اتهامها بالعِند مع صائدي الضب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن الضب أصبح مهددًا بالانقراض.

وقال قربان: " قبل سنوات ظهر شخص اصطاد ضبان بصورة كبيرة جدا، ومثل هذا التصرف يتكرر، ما يعتبر هدرًا كبيرًا جدًا، ولهو هؤلاء هو الذي تسبب في تهديد الضب بالانقراض ".

وأضاف: " فرض غرامة على صيد الضب ما هو عناد بين المركز وبين الصيادين، نحن نحاول عودة الحياة الفطرية الجميلة في المملكة، ولدينا برنامج وطني للحفاظ على بيئة المملكة والحيوانات من الانقراض " .

وشدد على أن: " المركز لا يطمح إلى أن يأخذ ريالًا واحدًا من المخالفة، والهدف الأساسي ارجاع إكثار الكائنات الحية المهددة بالانقراض " .

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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