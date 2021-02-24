شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد الحياة الفطرية على اتهامها بالعِند مع صائدي الضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن الضب أصبح مهددًا بالانقراض.

وقال قربان: " قبل سنوات ظهر شخص اصطاد ضبان بصورة كبيرة جدا، ومثل هذا التصرف يتكرر، ما يعتبر هدرًا كبيرًا جدًا، ولهو هؤلاء هو الذي تسبب في تهديد الضب بالانقراض ".

وأضاف: " فرض غرامة على صيد الضب ما هو عناد بين المركز وبين الصيادين، نحن نحاول عودة الحياة الفطرية الجميلة في المملكة، ولدينا برنامج وطني للحفاظ على بيئة المملكة والحيوانات من الانقراض " .

وشدد على أن: " المركز لا يطمح إلى أن يأخذ ريالًا واحدًا من المخالفة، والهدف الأساسي ارجاع إكثار الكائنات الحية المهددة بالانقراض " .

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.