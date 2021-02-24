شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مقهى يُدخل الزبائن من أبوابه الخلفية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ضبطت أمانة منطقة جازان، أمس الثلاثاء، مقهى يقدم الشيشة، بما يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديمها للزبائن، ويُدخل الزبائن من أبوابه الخلفية.

وداهمت الأمانة الموقع، حيث جرى إغلاق المقهى ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جازان في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.