شكرا لمتابعة خبر عن برنامج لموظفي نفسية جدة عن كيفية التدريب على مهارات التعامل مع المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أطلقت إدارة تجربة المريض أول مبادرة من مبادرات المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، بمجمع إرادة والصحة النفسية- خدمات الصحة النفسية .

ولقد نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب ، بالتعاون مع إدارة تجربة المريض برنامج لموظفين المستشفى ؛ عن كيفية ( التدريب على مهارات التعامل مع المستفيدين ) .

سيقام هذا البرنامج بشكل دوري لمدة أسبوع بنهاية كل شهر ميلادي من عام ٢٠٢١، ولقد بدأ البرنامج وانطلقت أول دوراته يوم الأحد الماضي، ويستمر إلى غد الخميس .

ويشتمل البرنامج على ٥ محاضرات مدتها ساعتين يوميا ، عن المواضيع التالية ( حقوق المرضى/ أهداف التوعية الصحية /مهارات التواصل الجيد مع المريض/ مهارات وسلوكيات التعامل مع المريض/ قياس مستوى رضى المرضى .