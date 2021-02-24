إصدار رخصة إنشائية لجهة حكومية تحت التطوير.. منصة «بلدي» توضح الآلية

حدَّدت منصة بلدي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية وطريقة وخطوات وشروط ومتطلبات إصدار رخصة إنشائية لجهة حكومية تحت التطوير.

وشاركت منصة بلدي، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، يوضّح آلية وشروط إصدار رخصة إنشائية لجهة حكومية تحت التطوير.

وأوضحت منصة بلدي، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة إصدار رخصة إنشائية لجهة حكومية تحت التطوير عن طريق مفوض وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- دخول المفوّض إلى منصة بلدي

- اختيار الجهة الحكومية

- إدخال رقم (700) الخاصّ بها

- إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي لاستكمال الإجراءات

وبينّت منصة بلدي، المتطلبات والاشتراطات الهامة والضرورية واللازمة للاستفادة من هذه الخدمة وتتمثل في:

- إصدار رقم (700)

- تفويض شخص على رقم (700) عن طريق خدمة التفويض البلدي الإلكتروني

- التقديم بصفة مقدم الطلب كمفوض.

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