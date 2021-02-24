أخبار السعودية اليوم.. توضيح حول رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك.. و4 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375668 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 366735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة، وإلى التفاصيل:

بالفيديو.. رئيس «سار»: استمرار التخفيضات الاستثنائية.. ولا رفع للأسعار قريبا

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، الدكتور بشار المالك، أن الشركة لا تملك الصلاحية في رفع الأسعار، وقال المالك خلال استضافته على قناة «السعودية» إنه من المبكر الحديث عن أي رفع لأسعار الشركة، وأشار إلى أن الهيئة العامة للنقل هي التي تقرر السعر العادل للراكب بناء على ما يقدم لها من مقترحات ودراسات.

بالفيديو.. مسؤول يوضح رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك

أوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، أن الحد الأقصى للتحويل اليومي عن طريق الآيبان يبلغ 20 ألف ريال، فيما يبلغ عن طريق رقم الجوال 2500 ريال، عقب تفعيل الحوالات الفورية بين البنوك المحلية، وقال العقيل لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية» إن الأموال المحولة يتم وصولها بشكل مباشر وفوري، مضيفًا أن الرسوم المفروضة على الحوالات كالتالي: «50» هللة على التحويل أقل من 500 ريال، و«1» ريال على 500 ريال فأكثر، مشيرًا إلى أن النظام سيكون متاحًا في كل البنوك.

وزارة الموارد البشرية: عمل أبناء المواطنة بمهن السعوديين «مشروط»

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة السعودية في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة لذلك، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنَّه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة السعودية العمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كـ«ابن وابنة مواطنة».

الخطوط السعودية: محركاتنا «طراز 777» تختلف عن طائرة «دنفر»

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنها تستخدم محركات مختلفة لطائراتها من طراز بوينغ 777، عن تلك المستخدمة في الطائرة التي تعرضت لحادث في مدينة دنفر الأمريكية، وقالت الخطوط السعودية للعربية: «نقوم بتحديث أسطول طائراتنا كل 5 سنوات، وهذا النهج يأتي وفق استراتيجية تضع سلامة وأمن ركاب وأطقم طائرات الخطوط السعودية في مقدمة الأولويات».

قائد مركبة يشهر سلاحًا على رجال أمن ويطلق أعيرة نارية قبل ضبطه بالرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنَّه أثناء قيام دوريات الأمن، اليوم الثلاثاء، بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجَّل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولًا الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح، وتمكنت الدوريات على الفور من تضييق الخناق عليه والتعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، وتبيَّن أنَّه مواطن بالعقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (3568) قرصا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أنَّ المركبة التي كان يقودها مسروقة.

متحدث وزارة الصحة: خطوة «مهمة جدا» لتجاوز جائحة كورونا

قال دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مناعة الفرد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي جائحة كورونا، وأضاف متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم، موضحًا تجاوز عدد الحاصلين على اللقاح 600 ألف شخص، ونذكّر الجميع بأن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة.

الرياض و3 مناطق سعودية تتصدر إصابات فيروس كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 163 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 63 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 52 حالة، ثم منطقة القصيم بتسجيل 15 حالة، وسجّلت منطقة عسير 10 حالات، ومنطقة نجران 8، والجوف 6 والمدينة المنورة 5 وحائل 4 وجازان 3، وسجلت مناطق الحدود الشمالية والباحة وتبوك حالتين إصابة لكل منهم.

الإصابات الحرجة بكورونا تتراجع.. ووزارة الصحة توضح «منحنى الإصابات»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تراجع حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة إلى 486 حالة، وأكَّد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، استمرار تذبذب منحنى الإصابات بالفيروس، مشيرًا إلى أنَّ التوسع في اللقاحات وتعدّد المواقع لإعطاء اللقاحات هي خطوة أساسية ومهمة في مواجهة الجائحة.

خالد الزعاق يتوقع موعد انتهاء الموجة الباردة بالمملكة

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ موجة البرد الحالية تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وتستغرق من الأسبوع القادم أول أيامه، وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، نشعر بالبرودة داخل البيوت لأنَّ تلك الموجة تعد طويلة المدى وإحدى الموجات الشاتئة لأنها آتية من المناطق الشمالية عبر الرياح الشمالية، مرورا بتركيا وبلاد الشام، واستكمل، أن حركة للرياح هذه الأيام تكون باردة مهما كان اتجاهها لأنها بردت طبقة الأرض ووجه السماء، وإن كان الأصل فيها أنها رياح شمالية باردة.

«المرور» يعلق على شروط تجديد رخصة القيادة: لا يلزم تعبئة النموذج الطبي

كشف المرور السعودي، عن شروط وخطوات تجديد رخصة القيادة، مشيرًا إلى أنه لا يلزم تعبئة النموذج الطبي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، رد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ثمّ مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك»، وعن تعبئة النموذج الطبي أوضح: «لا يلزم تعبئة نموذج، فنتيجة الفحص الطبي ترسل تلقائيًا لأنظمة المرور، ويمكنك حجز موعد في إحدى المراكز المعتمدة لعمل الفحص الطبي».

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