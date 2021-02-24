السعودية اليوم / الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيس الصيني سجل 12 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89864 حالة، وما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

// انتهى //

06:07ت م

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بكين 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيس الصيني سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89864 حالة، وما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.// انتهى //06:07ت م0023

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