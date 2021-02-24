السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على محافظة العلا



المدينة المنورة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظة العلا.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء .

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05:51ت م

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