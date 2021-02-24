الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

محطات في حياة أحمد زكي يماني أول أمين عام لمنظمة أوبك

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توفي وزير البترول الأسبق أحمد زكي يماني عن عمر 90 عامًا، وسيتم دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة.

وتناولت قناة “الغد”، تقريرًا عن حياة الراحل يماني، الملقب بعراب الذهب الأسود، أول أمين عام لمنطقة أوبك، ثاني وزير للنفط في المملكة.

محطات في حياة أحمد زكي يماني:

وولد يماني في مكة عام 1930، وحصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1952، وأكمل الدراسات العليا في جامعتي نيويورك وهارفارد بالولايات المتحدة.

أشار التقرير، إلى أن يماني، عمل مستشارًا قانونيًّا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء عام 1960، كما تولى وزارة البترول عام 1962.

وعمل مستشارًا قانونيًّا في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962- 1986، وبحلول عام 1990، أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.

وفاة يماني:

وتوفي أحمد يماني في لندن، وسيتم مواراة جثمانه الثرى بمقابر المعلاة في مكة المكرمة.



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