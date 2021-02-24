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شكرا لقرائتكم وكيل إمارة عسير يكرم موظفين ساعدا مواطنين أثناء الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24
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وكيل إمارة عسير يكرم موظفين ساعدا مواطنين أثناء الضباب
تقديرًا لكل عمل يُقدم بإخلاص للوطن والمواطن
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
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كرم وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال ونيابة عنه، موظفَين وذلك نظير قيامهما بواجب إنساني.
مساعدة مميزة:
وأقدم الموظفان على مساعدتهما المميزة لمواطنين خلال عبورهم الطريق الرابط بين محافظتي النماص وبلقرن أثناء انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.
وأكد وكيل عسير أن التكريم يأتي تقديرًا لكل عمل يُقدم بإخلاص للوطن والمواطن.
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