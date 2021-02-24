وكيل إمارة عسير يكرم موظفين ساعدا مواطنين أثناء الضباب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

اسمع الخبر

كرم وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، بتوجيه من الأمير ‫تركي بن طلال ونيابة عنه، موظفَين وذلك نظير قيامهما بواجب إنساني.

مساعدة مميزة:

وأقدم الموظفان على مساعدتهما المميزة لمواطنين خلال عبورهم الطريق الرابط بين محافظتي ‫النماص وبلقرن أثناء انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

وأكد وكيل عسير أن التكريم يأتي تقديرًا لكل عمل يُقدم بإخلاص للوطن والمواطن.



شارك الخبر