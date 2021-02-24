شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق «الدفاع العالمي» وتخصص 800 ألف م2 لعروض الطائرات والمعدات العسكرية والان مع التفاصيل
وسيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضيا مجهزا بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج أكبر شركات الدفاع الرائدة عالميا، لاستعراض قدرات التكامل والتوافق العملياتي عبر مختلف مجالات الدفاع. وسيحظى الحضور بالتمتع بالجلوس في أجنحة الضيافة الفاخرة، وغرف الاجتماعات ذات الإطلالات الرائعة، التي تضمن رؤية شاملة للمدرج والمناطق المجاورة التي ستستضيف العروض المباشرة.
وأوضحت الهيئة أن تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في المملكة، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف م2، بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية. وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلا عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي هو معرض عسكري عالمي أعلنت السعوديه نيتها لاستضافته العام الميلادي القادم على أن يقام بعد ذلك مرة كل عامين، حيث سيوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، والمهتمين من الزوار، منصة موحدة تحت سقف واحد، وسيكون إضافة مرتقبة لسلسلة معارض الدفاع الدولية في العالم.