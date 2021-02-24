شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مراكز التطعيم في الحرس الملكي وأضم وحائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بتوجيه من رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري دشنت إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي مركز لقاح فايروس كورونا (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي من قبل الكادر الطبي بإدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي.

وأطلقت الشؤون الصحية في محافظة جدة ممثلة في مستشفى أضم أول مركز في المحافظة للقاح كورونا وتم تجهيز المركز بالكوادر الطبية والفنية ولا يتجاوز انتظار المراجع ٣ دقائق منذ الدخول والتأكد من وجود أحقيته للقاح حتى الانتهاء من اللقاح.

وأشار مدير مستشفى أضم العام أحمد الغامدي إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة من مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة بافتتاح المركز حيث تم ذلك في وقت وجيز وتم استقبال الحالات. وأشار إلى أن الوقت المحدد لإنهاء الإجراءات لا يتجاوز ٣ دقائق.

وفي حائل واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا عمله بمجمع كليات الطالبات. وأوضح المركز أن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة.