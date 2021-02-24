شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كوفيد» وسط المصلين تغلق 10 مساجد في 6 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (الثلاثاء)، 10 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 16 يوماً 135 مسجداً، تمن إعادة فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت أن المساجد المغلقة في مناطق (جازان، الرياض، مكة المكرمة، عسير، المدينة المنورة، الشرقية)، مشيرة إلى فتح 3 مساجد، 2 منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد إلى ضرورة متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والرفع للوزارة عن أي مخالفات، مؤكدة استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية بعموم مساجد وجوامع المملكة.