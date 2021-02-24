شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يتسلمان توصيات ندوة خدمة المعتمرين خلال كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس (الثلاثاء)، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وسلم الشيخ السديس لهما خلال الاستقبال توصيات البيان الختامي لندوة «جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوار خلال كورونا»، إلى جانب تقرير الرئاسة العامة عن جائحة كورونا والخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية.