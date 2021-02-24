شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية والقنصل الأمريكي يبحثان الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالإمارة امس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه أمير الشرقية بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.