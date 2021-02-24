سياسي / الولايات المتحدة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي



واشنطن 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان أن تعيش إسرائيل بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية.

وشدد برايس خلال مؤتمر صحفي أمس أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة لدولة ذات استقلال كامل، مؤكدا أهمية امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تسهم في تأجيج التوتر وتقويض جهود حل الدولتين.

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