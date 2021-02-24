سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة ينوه بجهود حكومة وشعب النيجر لإجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية



نيويورك 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

نوه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجهود حكومة وشعب جمهورية النيجر لإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية على الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية الكبيرة، فضلاً عن جائحة كوفيد-19.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي أن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات المتفرقة التي شنها مسلحون على مسؤولي الانتخابات في أجزاء من النيجر.

وأكد دوجاريك التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب النيجر في جهودهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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