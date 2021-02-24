

أملج 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

بحث محافظ أملج نايف المريخي أمس الثلاثاء وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف

واطلع سموه خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عدد من المواقع السياحية والاستثمارية.

// انتهى//

02:55ت م

0015



أملج 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبحث محافظ أملج نايف المريخي أمس الثلاثاء وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.واطلع سموه خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عدد من المواقع السياحية والاستثمارية.// انتهى//02:55ت م0015

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ أملج وسمو وكيل وزارة السياحة للتخطيط يناقشان اختيار المحافظة واجهة سياحية في موسم صيف السعودية لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.