السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يطلق فعاليات توعوية بأضرار المخدرات عبر المنصات الإلكترونية



ظهران الجنوب 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلةً بإدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أمس العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية "عن بُعد" عبر المنصات الإلكترونية لجميع الطلاب والطالبات عن أضرار المخدرات ومؤثراتها العقلية والسلوكية.

وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة حسين السيد أن البرنامج يأتي في إطار الوقاية من المخدرات لدى النشء وأسرهم ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع المدرسي بأضرار المخدرات وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التعرف على المهارات الحياتية اللازمة لوقاية الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات وتعريفهم بالمراكز الوقائية والعلاجية المختصة.

وأضاف السيد أن البرنامج يتضمن تنفيذ أوراق عمل عن بعد من خلال

من جانبه، أكد مدير قسم النشاط الطلابي حامد آل كزمان أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة، مشيدا بدور الأسرة التوعوي في حماية الأبناء ووقايتهم من أي انحرافات قد تؤثر في مستقبلهم.

وشدد آل كزمان على حرص إدارة التعليم بظهران الجنوب وجميع منسوبيها، من إداريين ومعلمين ومرشدين ومرشدات طلابيين، على بذل كل ما من شأنه حماية الطلاب والطالبات، وذلك بتفعيل مثل هذه البرامج الوقائية الهادفة، متمنيا أن يحقق البرنامج أهدافه بما يعود بالفائدة عليهم وعلى كافة المجتمع ، مشيرا إلى أن برنامج التفعيل يتضمن موضوعات ثقافية وتوعوية ومحاضرات وورش عمل عن بعد في إطار الحملة المكثفة.

// انتهى //

02:17ت م

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ظهران الجنوب 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلةً بإدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أمس العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية "عن بُعد" عبر المنصات الإلكترونية لجميع الطلاب والطالبات عن أضرار المخدرات ومؤثراتها العقلية والسلوكية.وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة حسين السيد أن البرنامج يأتي في إطار الوقاية من المخدرات لدى النشء وأسرهم ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع المدرسي بأضرار المخدرات وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التعرف على المهارات الحياتية اللازمة لوقاية الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات وتعريفهم بالمراكز الوقائية والعلاجية المختصة.وأضاف السيد أن البرنامج يتضمن تنفيذ أوراق عمل عن بعد من خلال منصة مدرستي للطلاب وأسرهم، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائية لديهم ونشر ثقافة حماية أنفسهم من شرورها.من جانبه، أكد مدير قسم النشاط الطلابي حامد آل كزمان أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة، مشيدا بدور الأسرة التوعوي في حماية الأبناء ووقايتهم من أي انحرافات قد تؤثر في مستقبلهم.وشدد آل كزمان على حرص إدارة التعليم بظهران الجنوب وجميع منسوبيها، من إداريين ومعلمين ومرشدين ومرشدات طلابيين، على بذل كل ما من شأنه حماية الطلاب والطالبات، وذلك بتفعيل مثل هذه البرامج الوقائية الهادفة، متمنيا أن يحقق البرنامج أهدافه بما يعود بالفائدة عليهم وعلى كافة المجتمع ، مشيرا إلى أن برنامج التفعيل يتضمن موضوعات ثقافية وتوعوية ومحاضرات وورش عمل عن بعد في إطار الحملة المكثفة.// انتهى //02:17ت م0012

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