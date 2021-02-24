السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: تلقي القبض على مواطنين ارتكبا جرائم معلوماتية فيها اعتداء على الأموال



الدمام 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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